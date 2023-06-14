Противники на Бахмутском направлении пытались наступать возле нескольких населенных пунктов.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на четырех направлениях, в течение суток там произошли десятки боев.

Об этом в среду, 14 июня, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. "Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - продолжаются бои, в течение суток произошло 39 боевых столкновений", - отметили в Генштабе. По его данным, враги потерпели провалы.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел бесполезные наступательные действия возле Веселого. На Бахмутском направлении, как отмечается, россияне наступали в районах Ягодного и Берховки, но не имели успехов.

Также в Генштабе проинформировали, что на Авдеевском направлении захватчики проводили наступательные действия в направлении Авдеевки и не имели успеха.

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины продолжают наступательные операции и имеют успехи. По данным Генштаба ВСУ, противник несет огромные потери в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки на восточном и южном направлениях враг потерял, в частности, артиллерийскую батарею самоходных пушек, 2 комплекса радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс.

Общие потери россиян на 14 июня составляют примерно 217 330 захватчиков. За сутки ликвидированы 680 оккупантов.

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