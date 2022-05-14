Он отметил, что сейчас усилия оккупантов сосредоточены на других областях Украины.

Российские оккупанты могут возобновить ракетные удары по западным областям Украины когда война перейдет в затяжную окопную фазу.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Первый Западный".

Он отметил, что враг "не потерял интерес" к западным областям. А отсутствие в настоящее время ударов по этой территории "говорит о том, что у него ограниченное количество ракет, которые могут добраться до западных регионов Украины".

"На сегодняшний день ракетные удары сосредоточены в основном по югу Украины, а это Одесская область, Николаевская, и – по центральным областям Украины – Запорожская, Криворожский район, Днепропетровская", – рассказал Жданов.

"Противник пытается нарушить нашу систему обеспечения Вооруженных сил. Но когда начнется этот окопный период, о котором говорил господин Резников (затяжная фаза войны – ред.), то тогда Россия может снова вернуться в западные регионы. Ей нужно будет восполнять отсутствие активных боевых действий на суше вот этой дистанционной войной, а именно нанесением ракетных ударов", – объяснил военный эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: