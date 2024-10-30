Теперь после службы военные будут обязаны сдавать только две вещи.

Министерство обороны поменяло механизм отчетности за имущество для военных ВСУ. Об этом в соцсети написал министр обороны Рустем Умеров.

Теперь после службы военные будут обязаны сдавать только каски и бронежилеты, а остальное имущество, такое как спальники, карематы, фляги, будут оставаться у военного.

"Эти изменения внедряем приказом Минобороны. Этих изменений очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим", - пояснил решение Умеров.

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Напомним, год назад Минобороны упростило процедуру списания военного имущества, которое было утрачено в ходе боевых действий. Таким образом списание сократили до 2-3 недель.

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Фронт трещит, но не сыпется, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. "Имеем 800 км фронта, девять горячих участков из 11. Есть отступление по определенным наиболее сложным направлениям, но фронт не сыпется. Вопрос в том, чтобы сохранить эту тонкую линию обороны так, чтобы не было прорыва противника. Ведь потом сдержать его будет трудно", - отметил эксперт.

По его словам, оккупанты действуют на пределе своих логистических возможностей, они бросают резервы на всех направлениях фронта, чтобы лишить такой возможности ВСУ. При этом Згурец выразил уверенность в том, что темпы пополнения резервов армии РФ не такие, что могут обеспечить оперативные прорывы.

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