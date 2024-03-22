Наземные дроны обычно сталкиваются с большими препятствиями, чем беспилотники в воздухе и в воде, что связано с необходимостью ориентироваться вокруг зданий и по неровной местности.

После вторжения России два года назад Украина совершила революцию в войне, используя беспилотники в воздухе и на море. Теперь она хочет сделать то же самое с беспилотными наземными транспортными средствами. В то же время, как пишет The Wall Street Journal, эта инициатива сталкивается с проблемами.

"Наземные дроны обычно сталкиваются с большими препятствиями, чем беспилотники в воздухе и воде, не в последнюю очередь это связано с необходимостью ориентироваться вокруг зданий и по неровной местности. И хотя крупные производители оружия десятилетиями испытывали наземные беспилотники, США и их союзники массово их не развертывали", - пишет издание.

Как отмечает Brave1, украинское правительственное агентство, которое изучает предложения по новому оружию, из более 1300 предложений, присланных с начала войны, более 140 касаются наземніх дронов. Brave1 говорит, что более 50 беспилотников было испытано в условиях, похожих на боевые, и что агентство пока выдало 56 грантов на 41 проект.

Видео дня

Наземные колесные дроны не являются чем-то новым, отмечает WSJ. Французская армия создала взрывоопасные наземные беспилотники еще в 1915 году, а британцы и немцы разработали их во время Второй мировой войны. Первые попытки были признаны неэффективными из-за стоимости. С тех пор такие дроны обычно использовались для обезвреживания бомб, не получая большего распространения.

"Земля является более сложным местом для беспилотников, чем море и воздух, где у вас значительно больше свободного пространства", - сказал Тревор Тейлор, директор мозгового центра Royal United Services Institute. В то же время совершенствование технологий, которые обеспечивают автономность, связь и датчики для таких роботов, теперь делают транспортные средства более жизнеспособными.

Кроме того, отмечают украинские разработчики, они стремятся к максимальному упрощению конструкции. "Мы берем любые материалы, даже хлам, которые есть в нашем распоряжении. Мы не можем сидеть, ожидая дорогостоящего оборудования", - отмечает один из разработчиков.

Так, один из разработанных украинскими военными беспилотников, предназначенный для транспортировки боеприпасов, сброса мин и взрывов на российских позициях, стоит всего 35 тысяч гривен, что эквивалентно около 900 долларов. Двигатели в нем от транспортера, похожего на Segway, а контроллеры от транспортных средств с дистанционным управлением.

Наземные дроны на поле боя

Беспилотные машины имеют большое значение в современной войне, поскольку они гораздо менее уязвимы и более эффективны по сравнению с традиционной военной техникой.

В частности, недавно в Украине создали универсальный наземный дрон "Довбуш", предназначенный для выполнения различных задач, например, разминирования и транспортировки раненых. Его стоимость - 350 тысяч гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: