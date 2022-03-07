Правительство государства желает остановить падение стоимости местной валюты.

С самого начала вторжения Российской Федерации в Украину Европейский Союз, США и другие развитые страны начали вводить санкции против державы-агрессора. Сюда входит запрет на использование воздушного пространства, отключение от SWIFT, конфискация имущества олигархов и прочее. Как ранее сообщал УНИАН, сейчас ЕС готовит новый пакет санкций. В него потенциально может войти эмбарго на импорт российской нефти, которого уже давно требует Украина. Однако такое решение не поддержит Венгрия.

Соответствующей информацией поделилось издание Reuters со ссылкой на министра финансов страны Михая Варгу. По словам представителя власти, санкции уже нанесли существенный ущерб экономике Венгрии. Поэтому государство не собирается поддерживать хоть какие-то ограничения против Российской Федерации в энергетическом секторе.

Да уж, остается только "посочувствовать" Венгрии. Падение экономики — это очень важно, особенно когда в Украине разрушаются города и гибнут сотни людей.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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