Сергей Череватый отметил, что оккупанты несут большие потери.

Российские оккупанты постоянно атакуют позиции украинских защитников на Бахмутском направлении, потому что оно все еще самое главное для захватчиков. На Лиманском направлении россияне "устанавливают рекорды" по обстрелам из артиллерии.

"Главным направлением удара врага остается Бахмутский отрезок фронта. Там 167 раз противник нанес удары разными типами ствольной реактивной артиллерии, произошло 41 боестолкновение, в ходе которого враг потерял 212 военных убитыми и 315 ранеными", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

При этом он указал, что в районе Бахмута зафиксировали 48 обстрелов и 19 боестолкновений. Кроме того, он уточнил, что бои велись также в районе Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского и Часового Яра.

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"Следующим большим участком, которому враг уделял внимание - это Лиманское направление, Луганская область. Там уже много дней враг ставит рекорды по поражению артиллерийским огнем. В эти сутки было 424 обстрела и 23 боестолкновения. Также враг потерял 69 оккупантов убитыми и 126 ранеными", - отметил военный.

Также Череватый сообщил, что за прошедшие сутки россияне потеряли танки Т-72, один бронеавтомобиль "Тигр", миномет "Тюльпан" и две САУ "Пион".

Ситуация на фронте - что известно

За прошедшие сутки, 11 февраля, ВСУ ликвидировали 900 российских оккупантов. При этом общие боевые потери россиян составили 137 780 человек.

Украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. В то же время захватчики усиливают группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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