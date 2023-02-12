С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 136 880 оккупантов.

Оккупанты готовились к новому штурму на Бахмутском направлении, однако по дороге были разбиты украинскими защитниками.

Видео уничтоженной техники опубликовали Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. Врага разгромили воины из 128-й горно-штурмовой бригады.

Россияне разместили вдоль дороги пять единиц техники. Удар пришелся четко по "голове" колонны, уничтожив по меньшей мере одну машину захватчиков.

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За первым ударом следовал еще один - по другой части колонны.

Война новости - Россия пошла в наступление

Накануне Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. Это согласуется с данными разведки, отмечавшей, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.

По словам эксперта Владислава Селезнева, сейчас наступление идет на пяти направлениях украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении.

Тем не менее, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ удалось вернуть некоторые утраченные позиции.

Последние недели политики и эксперты активно обсуждали цели будущих операций россиян. В Минобороны, например, не исключали, что Кремль попытается совершить большое наступление до 24 февраля – к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Вместе с тем в ЦРУ констатировали, что критический период в российско-украинской войне будет длиться не менее шести месяцев.

Запад, в свою очередь, сосредоточился за это время передать Украине более мощное вооружение, в том числе танки и дальнобойные снаряды. Киев также надеется получить от стран Европы современные истребители для проведения контрнаступления.

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