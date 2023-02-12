Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы врага.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Как говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook относительно оперативной информации по состоянию на 06: 00, украинские воины также нанесли два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

"Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута и еще ряда населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Враг продолжает сосредотачивать свои основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

В СНБО сообщили, что российские оккупанты уже начали свой "большое наступление", но имеют с ним "большие проблемы".

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