Оккупанты могут проводить до 20 пехотных штурмов в сутки, отметил представитель бригады.

Российские войска пытаются постоянно поддерживать высокую интенсивность пехотных штурмовых действий возле Часового Яра, но периодически их боеспособность снижается, рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников, передает "Еспресо".

"Это указывает на то, что они действительно не имеют какого-то неисчерпаемого человеческого потенциала. Все же боеспособность их подразделений снижается, и они вынуждены переформатировать такие подразделения. Но иногда бывает так, что вражеские штурмы наших позиций продолжаются волна за волной", - отметил он.

По словам Калашникова, оккупанты могут проводить до 20 пехотных штурмов в сутки, но заметно снизили количество обстрелов украинских позиций управляемыми авиабомбами.

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"Главная причина - их самолеты активно уничтожаются на нашем направлении. Также на интенсивность применения КАБов оккупантами влияет и время подготовки. Действительно, они имеют большое количество КАБов, но время подготовки для их применения длительный. Поэтому, сегодня они применяют это вооружение по другим направлениям. Там, где они считают это более целесообразным", - добавил он.

Бои за Часов Яр - что сообщалось ранее

Напомним, ранее Олег Калашников рассказывал, что город Часов Яр Донецкой области полностью контролируется Вооруженными силами Украины, количество атак на этот населенный пункт несколько снизилось, но враг не оставляет намерения его захватить.

Он сообщал, что на Часовоярском направлении наблюдается уменьшение количества атак, однако это не свидетельствует об изменении плана врага по захвату города. По его словам, враг наносит удары из артиллерийских систем, очень активно работают FPV-дроны, осуществляет штурмы пехотными подразделениями.

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