Украинские аэроразведчики отправили на "дело" злой на оккупантов дрон-камикадзе.

Украинские аэроразведчики работают не покладая рук и приближают нашу победу. Они уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов в Донецкой области.

"В Донецкой области аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ликвидировали вражеский наблюдательный пункт", - говорится в сообщении Военно-Морских Силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что наблюдательный пункт располагался на одном из териконов, по нему украинцы ударили дроном.

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Ситуация в Донецкой области - что известно

В Догнецкой области идут тяжелые бои с российскими оккупантами. Некоторые населенные пункты уже стерты с лица земли, а из других населенных пунктов, где ситуация уже критическая, проводят эвакуацию оставшегося населения.

При этом родителей обязали вывезти детей на безопасную территорию. Показательной стала гибель пятимесячного ребенка, родители которого самовольно вернулись в опасную зону.

По состоянию на начало апреля в 21 населенном пункте Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей. По данным ОВА, там до сих пор проживают 126 детей.

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