Украина имеет четкую стратегию в войне с Россией и понимает, как должен выглядеть конец этого конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, несмотря на все трудности текущего этапа войны, Украина имеет четкое видение того, к чему стремится. В частности стратегия победы в изложении Подоляка выглядит следующим образом:
- Увеличение запасов оружия для достижения технологического преимущества на поле боя.
- Значительные тактические поражения России.
- Срыв российского оборонного заказа.
- Неконтролируемое возвращение агрессивных мобилизованных солдат в Россию.
- Крах фундаментальных мифов российской пропаганды.
- Окончательное падение влияния "путинской вертикали" внутри России.
- Самоизоляция России.
- Внутренние беспорядки в России.
- Замена нынешних российских элит элитами переходного периода.
"В результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает (место неглобального игрока), значительно уменьшая поддержку глобальной нестабильности", – отметил Подоляк.
Заявления о тупике и войне
Как писал УНИАН, в начале этой недели авторитетное международное издание Time опубликовало большую статью с довольно мрачным видением перспектив российско-украинской войны. Среди прочего автор утверждал, что на фронте две армии зашли в тупик, и в окружении Зеленского никто, кроме самого президента, не верит в возможность победы.
Эта публикация вызвала волну возмущенных реакций в Украине и обвинений в адрес автора в продвижении российских нарративов.
Однако в середине недели издание The Economist выпустило большое интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, в котором украинский полководец тоже признал, что война зашла в тупик. Текущую ситуацию на фронте он сравнил с Первой мировой войной, когда ни одна из сторон не могла существенно сдвинуть линию фронта.