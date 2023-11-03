В Офисе президента утверждают, что стратегия есть, хотя трудности тоже никуда не делись.

Украина имеет четкую стратегию в войне с Россией и понимает, как должен выглядеть конец этого конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, несмотря на все трудности текущего этапа войны, Украина имеет четкое видение того, к чему стремится. В частности стратегия победы в изложении Подоляка выглядит следующим образом:

Увеличение запасов оружия для достижения технологического преимущества на поле боя. Значительные тактические поражения России. Срыв российского оборонного заказа. Неконтролируемое возвращение агрессивных мобилизованных солдат в Россию. Крах фундаментальных мифов российской пропаганды. Окончательное падение влияния "путинской вертикали" внутри России. Самоизоляция России. Внутренние беспорядки в России. Замена нынешних российских элит элитами переходного периода.

"В результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает (место неглобального игрока), значительно уменьшая поддержку глобальной нестабильности", – отметил Подоляк.

Видео дня

Заявления о тупике и войне

Как писал УНИАН, в начале этой недели авторитетное международное издание Time опубликовало большую статью с довольно мрачным видением перспектив российско-украинской войны. Среди прочего автор утверждал, что на фронте две армии зашли в тупик, и в окружении Зеленского никто, кроме самого президента, не верит в возможность победы.

Эта публикация вызвала волну возмущенных реакций в Украине и обвинений в адрес автора в продвижении российских нарративов.

Однако в середине недели издание The Economist выпустило большое интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, в котором украинский полководец тоже признал, что война зашла в тупик. Текущую ситуацию на фронте он сравнил с Первой мировой войной, когда ни одна из сторон не могла существенно сдвинуть линию фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: