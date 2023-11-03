Подоляк объяснил, как именно будет выглядеть военный крах России / коллаж УНИАН, фото president.gov.ua, facebook.com/UALandForces

Украина имеет четкую стратегию в войне с Россией и понимает, как должен выглядеть конец этого конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, несмотря на все трудности текущего этапа войны, Украина имеет четкое видение того, к чему стремится. В частности стратегия победы в изложении Подоляка выглядит следующим образом:

  1. Увеличение запасов оружия для достижения технологического преимущества на поле боя. 
  2. Значительные тактические поражения России. 
  3. Срыв российского оборонного заказа. 
  4. Неконтролируемое возвращение агрессивных мобилизованных солдат в Россию.
  5. Крах фундаментальных мифов российской пропаганды.
  6. Окончательное падение влияния "путинской вертикали" внутри России.
  7. Самоизоляция России.
  8. Внутренние беспорядки в России.
  9. Замена нынешних российских элит элитами переходного периода. 

"В результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает (место неглобального игрока), значительно уменьшая поддержку глобальной нестабильности", – отметил Подоляк.

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Заявления о тупике и войне

Как писал УНИАН, в начале этой недели авторитетное международное издание Time опубликовало большую статью с довольно мрачным видением перспектив российско-украинской войны. Среди прочего автор утверждал, что на фронте две армии зашли в тупик, и в окружении Зеленского никто, кроме самого президента, не верит в возможность победы.

Эта публикация вызвала волну возмущенных реакций в Украине и обвинений в адрес автора в продвижении российских нарративов.

Однако в середине недели издание The Economist выпустило большое интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, в котором украинский полководец тоже признал, что война зашла в тупик. Текущую ситуацию на фронте он сравнил с Первой мировой войной, когда ни одна из сторон не могла существенно сдвинуть линию фронта.

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