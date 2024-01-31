По словам аналитиков, на фронте ведутся позиционные бои.

Российские оккупанты недавно продвинулись на юго-запад от Бахмута. Позиционные бои продолжались вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки.

Как сообщает Институт изучения войны, в то же время ВСУ смогли восстановить утраченные позиции к северо-западу от Горловки. На видео с геолокацией, опубликованном 29 января, видно, как украинские силы атакуют и захватывают несколько позиций примерно в трех километрах к северо-западу от Горловки.

Кроме того, за прошедшие сутки бои продолжались вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений на этом участке фронта не было. По словам российских источников, украинские военные в течение последних нескольких дней контратаковали в районе ресторана "Царская охота" на южной окраине города. Украинские и российские источники рассказывали о позиционных боях:

Видео дня

вблизи Новобахмутовки, Степного;

в районе коксохимического завода;

возле ресторана "Царская охота";

в промышленной зоне;

возле Невельского, Первомайского и Опытного.

Недавно захватчики совершили неудачный штурм к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев. В Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники отбили неудачную атаку оккупантов в направлении Сладкое-Константиновка и что россияне потеряли два танка, шесть боевых бронированных машин МТ-ЛБ и одну боевую машину пехоты БМП-1. на геолокированных кадрах видна поврежденная и заброшенная российская бронетехника к северу и югу от Новомихайловки.

Также продолжаются позиционные бои к западу от Донецка вблизи Георгиевки и к юго-западу от Донецка вблизи Победы и Новомихайловки.

Война в Украине - последние новости

В течение суток на передовой произошло 78 боевых столкновений. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны на разных направлениях фронта.

Российские оккупационные войска активизировались на нескольких участках на фронте. В частности, враг пытается прорваться в сторону населенного пункта Купянск-Узловой на Харьковщине, заявил военный эксперт Сергей Грабский.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз подтверждена ликвидация новой "пачки" офицеров.

Вас также могут заинтересовать новости: