За сутки украинские защитники на двух направлениях минуснули более сотни захватчиков.

На Ореховском и Херсонском направлениях фронта продолжаются бои, российская армия пытается выбить ВСУ с их позиций, но из-за ухудшения погодных условий противник вынужден определенным образом изменить тактику, в частности в десять раз снизил количество разведывательных беспилотников.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, из которых 2 - в районе Старомайорского, по одному - в районе Роботино и Малой Токмачки. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил 5 штурмов в направлении плацдарма у Крынок. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

Согласно сообщению, за прошедшие боевые сутки на двух указанных направлениях благодаря работе ВСУ, уменьшилось (погибло и ранено) на 104 оккупанта и 9 единиц вооружения и военной техники, среди которых - пушка, 7 единиц автомобильной техники, антенна управления БпЛА. Также уничтожен наблюдательный пункт противника.

Видео дня

Российские захватчики не прекращают аэроразведку, но в операционной зоне, в результате погодных условий, за прошедшие сутки существенно снизилось применение разведывательных дронов противника. В частности, зафиксирован пролет только 18 единиц, что в 10 раз меньше привычных уже среднесуточных показателей.

"В течение боевых суток оккупанты нанесли 5 авиационных ударов, применив 9 управляемых авиабомб, из которых 4 по Херсонщине и 5 на Ореховском направлении. В результате бомбардировок Берислава на Херсонщине 17 гражданских лиц получили акубаротравмы. Повреждены административные здания, магазины, частный жилой дом", - сообщили в ВСУ.

По населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, враг применил 153 FPV-дрона, сбросил с БпЛА различных модификаций 122 осколочных боеприпаса. Как уточняют украинские военные, этот показатель также снижен в 2 раза из-за погодных условий.

Кроме того, российские войска 9 раз били из артиллерии по Херсону. Дважды ударили по Золотой Балке. Обстреляли Антоновку и Приднепровское. В результате артиллерийских обстрелов ранен гражданский человек. Повреждены многоэтажные дома, более десятка частных жилых домов, магазин, аптека, здание частного предприятия, хозяйственная постройка, припортовая инфраструктура и сельхозпредприятие.

На Николаевщине агрессор нанес артиллерийские удары по Очакову и акватории Очаковской громады (повреждены жилые дома), на Днепропетровщине - по Никополю, Червоногригорьевску и Мировской громаде - ранен гражданский человек, повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередачи.

На Запорожье вражеской артиллерией обстреляны 8 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Малиновка и Вербово. Повреждены жилые дома.

По данным Сил обороны, сейчас в Черном и Азовском морях корабли вражеского флота отсутствуют, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Ситация на южном направлении фронта - что известно

Вчера, 16 апреля, в Силах обороны юга Украины сообщали, что накануне (15 апреля) российская армия осуществила на Ореховском направлении 7 штурмов, еще пять было на Херсонщине - вблизи Крынок.

Говорилось, что, несмотря на желание выбить ВСУ с их позиций, враг успеха не имеет. Тогда же в течение суток на указанных двух направлениях уменьшилось на 150 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники врага. Из них - танк, 19 единиц автобронетехники, 4 артиллерийских системы, 2 антенны FPV, аэрофотостанция и 4 лодки.

Вас также могут заинтересовать новости: