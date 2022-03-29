Госсекретарь США говорит, что нужно учитывать не то, что говорит Россия, а что делает.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что не видел признаков, что переговоры между Украиной и Россией "движутся эффективным образом", поскольку США не заметили "признаков настоящей серьезности" со стороны России.

Об этом сообщает CNN.

"То, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредотачиваем внимание на последнем", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь предупреждает, что слова России о том, что она будет уменьшать уровень боевых действий возле Киева может быть средством, с помощью которого Россия "снова пытается сбить с толку и ввести в заблуждение людей, чтобы они думали, что она не делает того, что делает".

"Если они каким-то образом верят, что попытка покорить "только" восточную часть Украины и южную часть Украины, может иметь успех, тогда они снова серьезно обманывают себя", - отметил Блинкен.

Блинкен призвал Россию прекратить агрессию сейчас, прекратить вести огонь, вывести ее силы и участвовать в диалоге.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. Украина предлагает подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Председатель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, а ныне представитель украинской делегации на переговорах с Россией, Давид Арахамия заявил, что среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны, которую начала Россия против Украины.

По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

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