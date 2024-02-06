Численность оккупационных войск РФ там остается относительно стабильной.

Российские захватчики удерживают на Купянском направлении около 40 тысяч военных. Такую информацию озвучил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

По его словам, с осени 2023 года на Лимано-Купянском направлении вражеская группировка составляет около 110 тысяч солдат. Именно на Купянском направлении численность оккупационных войск РФ остается относительно устойчивой.

"Более того, хочу подчеркнуть, если мы говорим о личном составе, то это не значит, что все эти 40 тысяч одновременно участвуют (в боях) на передней линии соприкосновения. Конечно, это не так", – добавил он.

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Евлаш объяснил, что в названное количество входят тыловые подразделения врага, ремонтные батальоны, подразделения обеспечения, медики и другие силы. Но это число нельзя недооценивать, поскольку эти подразделения представляют угрозу.

"Однако мы справляемся с ними достаточно долгое время. Продвижения как такового на этом направлении не отмечено", – констатировал он.

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Между тем в Генштабе отчитались, как прошли сутки на фронте. На передовой произошло 81 боевое столкновение с противником. Только на Авдеевском направлении было отбито более 20 вражеских атак. В то же время на Купянском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

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