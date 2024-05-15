Какую тактику применяет РФ на Харьковском направлении: в ВСУ дали ответ

По словам Назара Волошина, РФ использует мобильную технику для быстрого штурма украинских позиций.

Российско-украинская война продолжается и РФ продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины на Харьковском направлении .

"Тактика врага неизменна, такая же, как и на других направлениях, на других участках фронта враг это уже применял. Малыми штурмовыми группами враг заходит, чтобы они где-то закрепились, а потом уже заводит подразделения на бронетехнике. На Харьковском направлении враг задействует эти малые пехотные группы, задачей которых является закрепиться возле населенных пунктов", - рассказал в эфире телемарафона Назар Волошин, представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Он также отметил, что непосредственно для атак РФ не использует бронетехнику, отдавая предпочтение мобильности штурмовых групп.

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"Оккупанты пытаются завозить личный состав этих малых групп и боекомплект на малогабаритной, автомобильной технике. Например, используют багги, несколько таких уже уничтожено. Они на этих багги пытаются заезжать, рассредоточиться на местности. Их поддерживает артиллерия и дальше заезжает бронетехника. Однако, Силы обороны Украины используют БПЛА, с помощью которых пытаются уничтожать такие колонны с бронетехникой", - сказал Волошин.

Наступление РФ на Харьковском направлении: последние новости

По информации от аналитика Bild Юлиана Рёпке, российские войска вошли в северную часть Волчанска, бои там продолжаются в районе мясокомбината.

Об отходе Сил обороны Украины с некоторых позиций на Харьковском направлении рассказал и Назар Волошин. В то же время, он отметил, что в некоторых местах украинские защитники контратакуют .

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