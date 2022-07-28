Власти РФ ожидали, что в нашей стране после захвата территорий решающую роль будут играть тайные агенты во власти, выяснили журналисты.

Захват Чернобыльской атомной электростанции в Украине российскими оккупантами был только ступенью к главной цели - взятия в Киеве под контроль правительства.

Кремль ожидал, что в Украине после захвата территорий решающую роль будут играть тайные агенты на властных позициях, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, которые знакомы с планом противника.

Агентство поговорило с Юрием Луценко, который с 2016 по 2019 года был генпрокурором Украины, и он рассказал, что на момент его ухода с должности, сотни сотрудников Минобороны находились под присмотром, утвержденным Генпрокуратурой, поскольку их подозревали в связях с РФ.

По его мнению, было такое же количество подозреваемых в шпионстве в других украинских министерствах.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и в тот же день захватили территорию Чернобыльской АЭС. Позже противники пытались захватить Киев, однако столица выстояла. Враги смогли взять под контроль ряд населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.

31 марта стало известно, что враги покинули территорию атомной станции.

От оккупантов были зачищены и Киевщина, и Черниговщина.

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