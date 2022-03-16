Оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку войск и попытки восстановить боеспособность своих подразделений.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 12:00.
Отмечается также, что российские оккупационные войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины.
"Задачи по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично достигли цели на Донецком направлении, остановлены на Николаевском направлении. Враг пытается осуществлять перемещение дополнительных резервов Восточного военного округа. В связи со значительными потерями на южном направлении, командование вооруженных сил страны-агрессора отказалось от усиления группировки войск на Полесье дополнительными резервными подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе сообщили о ситуации на других направлениях. Так, на Волынском направлении противник наступательных действий не проводил. Отмечено ведение воздушной разведки с применением БпЛА "Орлан-10".
В Вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение ротации подразделений, выполняющих задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы.
Враг осуществляет попытки возобновления наступательных действий в направлении на Вышгород. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Успеха не имел, перешел к обороне.
На Северском направлении противник остановлен.
Враг не оставляет попыток захватить Чернигов, однако активных наступательных действий не проводит. Осуществляет перегруппировку войск и пытается организовать логистическое обеспечение, успеха не имеет.
В направлении на Бровары наблюдается перемещение немногочисленных групп техники оккупантов в пределах занятого района населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка. Воздушная разведка позиций ВС Украины проводится с применением БпЛА "Орлан-10".
На Слобожанском направлении оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, осуществляют перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Продолжается блокировка противником городов Сумы, Лебедин и Ахтырка. Активных наступательных действий враг не проводит. Оккупанты продолжают осуществлять неудачные попытки блокирования Харькова.
На Донецком и Таврическом направлениях в результате штурмовых действий в районе Попасной, противник понес потери и был вынужден отойти для перегруппировки.
В районе Северодонецка оккупанты провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окраинах города Рубежное. В то же время, по имеющейся информации, 15 марта армейская авиация противника нанесла огневое поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново.
На Волновахском направлении оккупанты пытаются развить наступление в направлении населенного пункта Великая Новоселка.
На Криворожском направлении враг осуществляет попытки возобновить наступление в направлении населенных пунктов большая Кострома, Малая Кострома и Кривого Рога. Вследствие огневого поражения, нанесенного подразделениями Вооруженных сил Украины, противник был остановлен, понес потери и отошел на невыгодные рубежи.
Авиация противника продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Сумской и Донецкой областях, активно используя аэродромную сеть Республики Беларусь и оккупированного Крыма.
В Черноморской операционной зоне боевыми кораблями осуществлялись обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Затока и Беленькое.
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