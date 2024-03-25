На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток атаковать и продолжают штурмовать украинские передовые позиции, сообщили в бригаде.

Третья штурмовая бригада (3 ОШБр) за прошедшую неделю под Авдеевкой в Донецкой области ликвидировали более четырехсот российских оккупантов - количество живой силы врага, эквивалентное российскому батальону: "200-х" - 146 оккупантов; "300-х" - 287, сообщили в бригаде.

Кроме того, уничтожены вражеские БПЛА SuperCam и "Ланцет", 2 из пораженных танков - это Т-80, а среди ББМ - российская БМП-3, повреждена и вражеская САУ "Нона-С".

"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток атаковать и продолжает штурмовать украинские передовые позиции. Задача Третьей штурмовой - уничтожить максимум", - добавили в бригаде.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют около 437 тысяч 390 человек, в том числе 640 за минувшие сутки.

Также РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 6 887 (+11) единиц, боевых бронированных машин - 13 183 (+25), артиллерийских систем - 10 877 (+22), реактивных систем залпового огня - 1018, средств ПВО - 726 (+3).

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