Россияне пытаются продвинуться в сторону Курахово, говорит военный.

Российские оккупанты пытаются развивать наступление на Марьинском направлении. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов.

"Россия пытается идти с Марьинского направления в сторону Георгиевки и оттуда, как плацдарм, развивать свои наступательные действия. Возле Георгиевки уже давно не было легко, но в последнее время враг давит постоянно. Всегда происходят нашествия. Россияне пытаются продвинуться в сторону Курахово. Очевидно, это одно из таких стратегических направлений, куда враг пытается продвигаться. Поэтому на этом направлении постоянно ощущается давление", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

В то же время, по его словам, враг давит на Первомайское. Офицер подчеркнул, что сейчас это один из самых горячих участков фронта.

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"Так же горячо сегодня возле Новомихайловки. Враг давит и на юге от Красногоровки. На нашем направлении это самые горячие населенные пункты", – резюмировал Воронов.

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В Силах обороны юга рассказали о потерях оккупантов на Херсонском и Ореховском направлениях. За минувшие боевые сутки подразделения ВСУ "вывели из строя" более двадцати единиц техники и десятки оккупантов.

Тем временем на Востоке оккупанты безумно давят на Часов Яр. Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что в Ивановском захватчики не имеют дальнейших продвижений, находятся на окраинах населенного пункта. В то же время Клещиевку и Андреевку продолжают удерживать Сила обороны.

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