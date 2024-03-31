Военный отмечает, что Россия готовит дополнительный резерв.

Россия готовит дополнительный резерв, который может использовать для открытия еще одного отрезка фронта. Об этом сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени Кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в интервью Radio NV.

Так, он отметил, что Россия проводит скрытые мобилизационные процессы и подняла ставку так называемых подъемных - за подписание контракта с российскими оккупационными войсками сейчас выплачивают от шести тысяч долларов, что для провинциальных депрессивных городков РФ очень много.

"Они формируют дополнительный резерв. Этот резерв может так или иначе быть применен либо для продолжения натиска на текущей линии боевого соприкосновения, либо для открытия другого направления сосредоточения усилий, то есть еще одного отрезка фронта", - сказал Федоренко.

Видео дня

Пойдет ли Россия в наступление

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в конце мая или в июне может начать контрнаступательные действия, поэтому нужна помощь от партнеров.

Издание The Economist писало, что летом Россия может начать новое большое наступление, "и способность Украины сдержать его на этот раз выглядит гораздо менее уверенной, чем в прошлом году", в частности, потому, что украинская сторона очень поздно усилила свои оборонительные позиции.

В то же время издание The Times отмечало, что Запад должен усилить оказание помощи Украине, поскольку в случае ее падения следующей целью российского диктатора Владимира Путина могут стать страны Европы - худшие сценарии уже рассматривают во многих правительствах.

Вас также могут заинтересовать новости: