Последствия частичного или полного поражения Киева были бы катастрофическими, подчеркнул колумнист.

Запад должен усилить оказание помощи Украине, поскольку в случае ее падения следующей целью российского диктатора Владимира Путина могут стать страны Европы – самые плохие сценарии уже рассматривают во многих правительствах. Об этом в своем материале для издания The Times пишет колумнист Иен Мартин.

"Июль, российское войско у ворот Киева. Президент Зеленский выступает в экстренном эфире, чтобы повторить свои дерзкие слова, впервые сказанные в феврале 2022 года, о том, что его не нужно вывозить из Украины. Нет, ему нужны боеприпасы, чтобы остаться и воевать с россиянами. Если бы только Запад прислушался и сделал больше, когда отважные украинцы умоляли о помощи, это могло бы изменить ситуацию. Пока союзники ссорились, а Соединенные Штаты в конце концов предоставили еще 60 миллиардов долларов помощи, когда весна переходила в лето, войска Путина прорвали линии на юге и востоке. Отступающим украинским войскам удалось лишь замедлить продвижение. Когда россияне приблизились к столице, новая волна беженцев бежала из Украины, ища защиты от непрерывных бомбардировок", – описывает он потенциальный сценарий событий.

Автор колонки отметил, что этот "кошмарный сценарий" сейчас рассматривают западные политики. Мартин добавил, что вопреки распространенному мнению, что война в Украине – это вечный "замороженный конфликт", на линии фронта идет острая борьба, и существует реальный риск того, что украинские силы будут отброшены.

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При этом всего год назад ситуация была совершенно иной. Много надежд возлагалось на весеннее контрнаступление Украины. Однако тогда планы реализовать, к сожалению, не удалось.

Правительства, которые больше всего поддерживают Украину, явно обеспокоены и рассматривают даже худшие сценарии. Министр финансов США Джанет Йеллен несколько раз предупреждала о том, что у Украины заканчиваются деньги, призывая Конгресс принять законопроект о помощи, который "застопорился" на фоне противостояния законодателей.

"Продвижение России, очевидно, было бы губительным для украинцев. Это также поставило бы перед Западом тяжелые вызовы. Отправили бы союзники войска на защиту Киева? Президент Макрон четко почувствовал опасность и пытается направить Запад к более силовому подходу, повышая возможность введения наземных войск. Другие страны, например Германия, решительно это отвергают. Когда наконец будет понятно, что мир для европейского населения гарантируется только силой? Когда Украина падет и Путин перейдет к угрозе странам Балтии, Польше, Финляндии, Швеции или Норвегии? Никто, кто является сторонником украинского самоопределения против российского варварства, не хочет, чтобы этот кошмарный сценарий осуществился. Но ставки так высоки. Мы должны осознавать ужасную цену поражения", – пояснил Мартин.

Он подчеркнул, что выступает за максимальную военную поддержку на основе того, что Украина должна победить. Последствия частичного или полного поражения Киева были бы катастрофическими. Но, по его словам, на "комфортном Западе", вдали от линии фронта, есть одна ленивая привычка –принимать желаемое за действительное и быть не готовыми к неприятным сюрпризам.

Российское вторжение в Украину стало неожиданностью для большинства стран. Накануне правительства США и Великобритании провели публичную кампанию, чтобы предупредить своих союзников. Мало кто слушал, кроме Финляндии, Польши и стран Балтии, где знают, что значит жить рядом с экспансионистской Россией.

Опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям в январе в 12 странах, показал, что только 10% избирателей считают, что Украина может победить. Около 37% убеждены, что наиболее вероятным является компромисс, а 19,5% считают, что Россия в конце концов победит.

Колумнист также напомнил, что возможны и другие сценарии, кроме военного поражения Украины. К примеру, в России может произойти государственный переворот, или Дональд Трамп в случае победы на выборах в США может попытаться навязать прекращение огня и де-факто заставить Украину капитулировать.

"Возможно, Украина удержится, а Европа соберется, используя влияние ВВП, который в десять раз превышает Россию, с населением в три с половиной раза больше. Сейчас мы рискуем потерять из виду один из главных уроков украинской войны. Отходить к самодовольству европейской безопасности после холодной войны – это не вариант. Нам нужно совсем по-другому думать о том, насколько опасны угрозы, вооружиться соответствующим образом, подготовиться к худшему и в лучшем случае надеяться быть приятно удивленными", – резюмировал он.

Война в Украине: что пишут в западных СМИ

The Economist пишет, что Украине грозит большое наступление со стороны России. Отмечается, что Киеву необходимо срочно мобилизовать больше войск и построить более надежную линию обороны.

Тем временем The Telegraph сообщает, что достичь перелома в войне Украине могут помочь всего три вида оружия. Наиболее насущной потребностью украинских войск являются артиллерийские боеприпасы.

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