По словам Федоренко, российские оккупанты сделают все, чтобы захватить город до 9 мая.

Российско-украинская война продолжается и РФ продолжает активно штурмовать позиции Сил обороны в районе Часового Яра, сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

"Это одна из следующих точек, которая является для них принципиально важной, противник будет пытаться выполнять эту задачу до 9 мая, поскольку есть четкое задание руководителя РФ, диктатора Путина. Соответственно российские войска продолжают концентрировать войска для того, чтобы продолжать давить на Часов Яр. Также, дополнительно давят по флангам, это Богдановка, Ивановское, для того, чтобы взять Часов Яр в клещи", - пояснил Федоренко в эфире телемарафона.

Военный также отметил, что несмотря на недостаток боеприпасов, Силы обороны продолжают наносить врагу значительные потери в живой силе и бронированной технике.

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"Во время совершения ударно-штурмовых действий, враг теряет на поле боя от 40% до 70% той техники, которая участвовала в этих штурмовых действиях. Несмотря на это, они вводят резервы", - сказал Федоренко.

Кроме того, военный объяснил, почему РФ пытается так быстро и любой ценой захватить Часов Яр: "Для противника критически важно иметь тактические успехи. Это связано в том числе и с политическими процессами - скоро инаугурация диктатора Путина. И, кроме того, 9 мая Путину надо обратиться к населению и оправдать безумный ресурс, который тратится на эту войну. Хотя, по сути, везде, где оказалась нога оккупанта - это уничтоженная земля".

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации УНИАН в спецслужбах, беспилотники ГУР атаковали авиазавод в Татарстане, где производят Ту-22М и Ту-160М. Во время атаки закрыли аэропорты в Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде. Сеть заполонили кадры взрывов возле завода.

Зато российские оккупанты продолжают бить по гражданскому населению. Так, в результате удара РФ по Чернигову известно об 11 погибших, 22 раненых и по меньшей мере трех пропавших без вести. Под завалами еще могут находиться люди.

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