Он отметил, что Россия может прибегнуть к объявлению войны и организовать полномасштабную открытую мобилизацию.

Российская Федерация может официально объявить Украине войну и, если она не достигнет успехов, есть вероятность глобальной мобилизации.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в эфире "Украина24".

По его словам, Россия провалила мобилизацию наемников для войны против Украины, поскольку российские военнослужащих массово разрывают контракты и отказываются воевать, а подразделения, которые понесли потери, теперь деморализованы.

"Чтобы побудить граждан и предоставить юридические возможности для полноценной мобилизации, им необходимо объявить войну", - пояснил Вениславский.

По словам депутата, если Россия не сможет продемонстрировать победу в ближайшие недели - она может прибегнуть к объявлению войны и организовать полномасштабную открытую мобилизацию.

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