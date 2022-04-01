Дмитрий Кулеба выразил предположение, что это связано с наступлением на Донбасс.

Президент РФ Владимир Путин стал более реалистичным в отношении своей военной стратегии.

Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я считаю, что он уже стал более реалистичным, поскольку не могу представить, чтобы вывод войск РФ с севера Украины был самовольным. Если перевести эти недавние манёвры на человеческий язык, это буквально означает, что у него недостаточно сил для атак Украины с трех направлений одновременно. Потому он перебрасывает часть сил на другое направление, чтобы укрепить армию в этом районе", - сказал он.

Кулеба выразил предположение, что это связано с наступлением на Донбасс.

"Мы получили разведданные, что они все еще смотрят на Донбасс как на плод, который нужно сорвать. Им нужно перегруппировать ресурсы и подготовиться к битве за Донбасс", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, радоваться отступлению российских войск возле Киева и преждевременно. Враг не оставит так просто идею уничтожения Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: