Украина получит американские универсальные пусковые установки, полагает военный эксперт.

Если Украине передадут не только американскую универсальную пусковую установку MLRS M270 или ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности HIMARS M142, а и оперативно-тактическую ракету, то украинская сторона получит в огневом плане огромное преимущество.

Киеву пошли навстречу партнеры с Запада, и передадут какое-то небольшое количество реактивных систем залпового огня, поделился мнением военный эксперт Олег Жданов в эфире одного из каналов в YouТube.

По его мнению, нашей стране предоставят HIMARS M142 или MLRS M270, дальность стрельбы которых составляет около 120 км.

"…Если нам дадут к ним оперативно-тактическую ракету - она туда тоже подходит, это универсальные пусковые установки, - тогда дальность может быть до 300 км. Высокая точность и дальность стрельбы будет позволять нам в глубине оккупированных противником территорий наносить огневые удары по скоплениям войск, по материальным запасам, по запасам боеприпасов. Это дает огромное преимущество в огневом плане", - объяснил он.

Ранее издание The New York Times писало, что администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала сбрасывали бомбы на объекты военной инфраструктуры, а потом атаковали и жилье мирных жителей.

Власти Украины сообщили, что нашей стране для обороны не хватает вооружения, и украинскому государству решили помочь США и страны-члены ЕС.

В конце мая Олег Жданов говорил, что РФ будет вынуждена взять оперативную паузу в войне, поскольку у противника нет оперативных резервов.

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