Президент России не захочет воевать еще и против НАТО после того, с чем столкнулся в нашей стране, полагает замгенсека Альянса.

Война в Украине с Россией скоро вступит в решающую фазу, счет идет на недели.

Возможная эскалация боевых действий не прогнозируется, рассказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью Al Jazeera.

"Вступаем в решающую фазу войны", - заявил он.

По словам замгенсека, в НАТО убеждены, что президент РФ Владимир Путин не захочет воевать еще и против Альянса после того, с чем столкнулся на украинской территории.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Почти весь мир поддержал Киев, ряд стран наказали РФ за широкомасштабную агрессию и ввели против российской стороны новые санкции. России теперь грозит нефтяное эмбарго.

В начале мая экс-командующий армией США в Европе - американский генерал Бен Ходжес, сказал, что все произошедшее в нашей стране во время войны с РФ в ближайшие две-три недели станет решающим на несколько лет.

Генерал полагает, что почувствуется "изменение импульса".

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