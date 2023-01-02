Несмотря на попытки российских оккупантов, "крепость" Бахмут выстояла.

Украинские пограничники 2 января провели два жестоких боя под Бахмутом и в городе. Российские оккупанты понесли потери.

По данным Государственной пограничной службы, один бой прошел возле населенного пункта Подгородное, он длился более четырех часов - с 12:30 до 16:50.

"Группа россиян из 30 человек пыталась штурмовать позиции наших защитников. По предварительной информации, семь вражеских солдат убиты, а еще девять - ранены. При этом в рядах ВСУ потерь не было", - говорится в сообщении.

Видео дня

Еще один бой состоялся в районе бахмутской свалки - c 16:00 до 17:00.

"Украинские пограничники вместе с подразделением ССО в интервале с 16:00 до 17:00 уничтожили два наблюдательных пункта российских военных. Потери оккупантов – пятеро "200", трое "300" подтвердила аэроразведка Сил Специальных Операций", - сообщили в ГПСУ.

Также пограничники показали видео предновогодних боев, которые вели бойцы на Бахмутском направлении.

Ситуация в Бахмуте - что известно

Бахмут по праву называют в Украине крепостью. Российские оккупанты уже не первый меясц пытаются захватить город, но все безуспешно, ведь бойцы ВСУ держат оборону.

Во время последних штурмов россияне потеряли 213 "единиц живой силы", более 80 - "трехсотых".

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