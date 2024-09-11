Окончательные последствия обстрелов еще устанавливаются.

Сегодня российские оккупанты убили в Константиновке уже трех человек и ранили пятерых.

Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Сначала он отметил, что в результате обстрела Константиновки погибли два человека. "Россияне нанесли по городу удар из ствольной артиллерии. Погибли две женщины в возрасте 73 и 81 год", - написал глава ОГА.

Он добавил, что в результате удара также были повреждены четыре частных дома, магазин и линия электропередач.

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Впоследствии Филашкин сообщил, что произошел еще один обстрел города, в результате чего есть один погибший и пятеро раненых.

"Таким образом, сегодня россияне двумя ударами по городу уже убили трех человек и ранили пятерых. На месте обстрелов работают все ответственные службы. Окончательные последствия устанавливаем", - отметил начальник ОВА.

Атаки оккупантов на Украину

Оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область. Сообщалось о погибшем и пострадавших в Каменском районе области.

Впоследствии начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что сейчас известно о пострадавшем с ожогами. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Погибшим оказался 38-летний мужчина.

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