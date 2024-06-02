Журналисты назвали три ключевых рубежа, на которых сейчас идут бои.

Россия открыла новый фронт в Украине, начав неожиданное наступление в Харьковской области и заставив Украину перебросить войска из других областей для защиты позиций.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что это стало примером того, как Россия пользуется уязвимыми местами Украины – нехваткой живой силы и артиллерии, а также проблемами с защитой воздушного пространства и оборонительными фортификациями. Издание назвало три ключевых рубежа, на которых сейчас идут бои.

Харьковский фронт

В результате трансграничного нападения россияне быстро взяли под контроль несколько сел. С тех пор Россия усилила свои атаки в этом районе, пытаясь взять под контроль ключевые населенные пункты – Волчанск и Липцы.

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Липцы, расположенные примерно в 30 километрах к северу от Харькова, находятся под мощным российским обстрелом. Захват этого населенного пункта позволил бы российским войскам расположить артиллерию в пределах досягаемости второго по величине города Украины – Харькова, который уже страдает от российских ракетных атак.

Эта атака также позволяет России отвлечь и без того ограниченные украинские ресурсы от других линий фронта и создать буферную зону.

Восток. Авдеевка и Бахмут

До наступления на Харьковщине Россия сосредотачивала свои наступательные силы на востоке, где она продвигалась с октября 2023 года. Захват Донбасса остается главной целью Кремля.

В феврале российские войска достигли значительного успеха на этом фронте, захватив город Авдеевку. С тех пор российские войска неуклонно продвигаются на запад в направлении Покровска, который является жизненно важным военным узлом для Украины.

В нескольких десятках километров на север расположен город Бахмут, который россияне захватили весной прошлого года после девятимесячной борьбы. Сейчас российские войска продвигаются на запад к Часовому Яру. Получение контроля над высотой, на которой расположен город, приблизит путинские войска к стратегическому городу Краматорск.

Битва за Работино

На юге украинские войска испытывают давление на юго-восток от Запорожья – одного из немногих участков, где они достигли успеха во время контрнаступления прошлым летом.

Как российские "военкоры", так и украинский ресурс DeepStateMap сообщают о небольшом продвижении российских войск вглубь украинской территории.

"Работино – крошечное село, которое сейчас полностью разрушено, несколько раз переходило из рук в руки во время войны. Впервые оно было захвачено российскими войсками в начале марта 2022 года, а в начале этого месяца Москва снова заявила о своем контроле над ним. Украина это отрицает. Битва за Работино подчеркивает изменчивость поля боя и является яркой иллюстрацией характера боевых действий, когда война решается в жестоких боях за часто покинутые села", – отмечает CNN.

Война в Украине: это стоит знать

Украинские защитники продолжают наносить потери врагу. В частности, в мае было уничтожено более 1100 российских артиллерийских систем. Это количество – рекорд за время полномасштабной войны РФ против Украины.

Между тем на оккупированном левом берегу Херсонщины лето для оккупантов началось с "прилета". Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в Малокаховке "прилетело" по месту базирования российских захватчиков. Сообщалось о детонации и сильном пожаре.

По данным ВСУ, за прошедшие сутки на левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины захватчики совершили 5 штурмов в районе Крынок. В Силах обороны уверяют, что все штурмы противника завершились его поражением.

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