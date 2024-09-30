Аналитик говорят также о продвижении оккупантов возле еще трех населенных пунктов.

Враг оккупировал Невское и продвинулся в Угледаре и Торецке, сообщают аналитику проекта DeepState.

Аналитик говорят также о продвижении оккупантов возле еще трех населенных пунктов на Донбассе. "Враг оккупировал Невское и продвинулся возле Новогродовки, Кругляковки, Водяного, в Угледаре и Торецке", - говорится в комментарии DeepState.

Ситуация в районе Угледара

Россияне прилагают большие усилия на захват Угледара. Сейчас город окружен с трех сторон. Вчера DeepState информировал, что россияне продвигаются в восточную часть города. Они хотят закрепиться в многоэтажках на окраинах Угледара, туда уже проникает российская пехота. Также оккупанты пытаются давить с правого фланга, однако с той стороны еще не смогли добраться до города.

Видео дня

На его взятие россияне бросили дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений. Ради захвата Угледара захватчики просто стирают его постоянными обстрелами. По предварительной информации, дорога на Богоявленку взята под огневой контроль. Продолжаются попытки продвинуться со стороны Водяного, отметили аналитики.

Ранее Forbes писал, что 72 механизированная бригада имени Черных Запорожцев, которая защищает Угледар, якобы начала отходить из города на более защищенные позиции. В самой бригаде опровергли выход из города.

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