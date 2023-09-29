На оккупированную часть Запорожской области российские захватчики стягивают дополнительные подразделения живой силы и техники.
Местные жители сообщают об увеличении количества военных противника и вражеской техники на оккупированной части области, рассказал городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. По его словам, россияне гонят тяжелую технику через Мариуполь и Бердянск.
Кроме того, сейчас российские оккупанты заселяют все пустые дома в селах Мелитопольского и Пологовского районов. Также растет количество вражеских военных в Токмаке и Бердянске.
Федоров рассказал, что российские захватчики также планируют завозить гражданских охранников из России для охраны стратегических объектов и офисов оккупационных властей. Потом военных и боевиков, которые занимаются этим сейчас, будут отправлять на фронт.
Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать
Стоит отметить, что контрнаступление ВСУ 2023 продолжается. Украинские воины двигаются вперед на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожают оккупантов и освобождают временно захваченные земли.
Сейчас украинские защитники и защитницы продвигаются на направлении Новопрокоповка - Вербовое - Камышоватое. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, учитывая ситуацию, украинские военные могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре. По его словам, все зависит от поведения оккупантов, которые могут продемонстрировать "жест доброй воли" и сбежать из Токмака.