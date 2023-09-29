Боевиков, которые охраняют стратегические объекты и офисы оккупационных властей в Запорожской области, будут отправлять на фронт, а вместо них из России станут завозить гражданских охранников, сообщил мэр Мелитополя.

На оккупированную часть Запорожской области российские захватчики стягивают дополнительные подразделения живой силы и техники.

Местные жители сообщают об увеличении количества военных противника и вражеской техники на оккупированной части области, рассказал городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. По его словам, россияне гонят тяжелую технику через Мариуполь и Бердянск.

Кроме того, сейчас российские оккупанты заселяют все пустые дома в селах Мелитопольского и Пологовского районов. Также растет количество вражеских военных в Токмаке и Бердянске.

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Федоров рассказал, что российские захватчики также планируют завозить гражданских охранников из России для охраны стратегических объектов и офисов оккупационных властей. Потом военных и боевиков, которые занимаются этим сейчас, будут отправлять на фронт.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Стоит отметить, что контрнаступление ВСУ 2023 продолжается. Украинские воины двигаются вперед на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожают оккупантов и освобождают временно захваченные земли.

Сейчас украинские защитники и защитницы продвигаются на направлении Новопрокоповка - Вербовое - Камышоватое. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, учитывая ситуацию, украинские военные могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре. По его словам, все зависит от поведения оккупантов, которые могут продемонстрировать "жест доброй воли" и сбежать из Токмака.

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