Израиль передает Украине только нелетальное военное оборудование.

Израиль запретил поставлять Украине произведенные по его технологиям ракеты Spike.

Об этом сообщает издание Axios.

По словам американских и израильских чиновников, власти Израиля отклонили просьбу США, которые хотели, чтобы Украина получила произведенные в Германии с использованием израильских технологий противотанковые ракеты Spike.

В сообщении отмечается, что чиновник из Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США по политике Колином Калем, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности между странами.

Амир Эшель подчеркнул, что страна на такой шаг не согласится, поскольку Израиль передает Украине только нелетальное военное оборудование.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Тель-Авив обеспокоен тем, что российские солдаты будут убиты из оружия израильского производства, что может привести к тому, что Россия нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

Как сообщал УНИАН, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Израиль будет поддерживать Украину, в частности предотвращая уклонение от санкций Россией и помогая в восстановлении нашей страны.