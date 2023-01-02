На сегодняшний день карту боевых действий нужно рассматривать по семи локациям.

Военно-политический обзреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что освобождение всех оккупированных территорий Украины продолжится и после 2023 года. По его словам, в течение нескольких месяцев этого года могут быть освобождены те земли, которые россияне захватили после 24 февраля 2022 года.

При этом в Telegram Коваленко отметил, что на освобождение оккупированных территорий влияет не только истощение врага, но и ряд факторов, в зависимости от локации.

"На сегодняшний день я очень часто слышу про освобождение Украины к лету 2023, к концу 2023 и еще некоторые вариации. Но при этом, я еще ни разу не слышал, а на чем именно, исходя из дозволенной к обсуждению в открытых источниках информации и данных, базируются такие предположения? Да, российские войска несут существенные потери, исчерпывают ресурсы, истощаются и демилитаризируются с каждым днем, но есть ряд факторов которые существенно влияют на сценарии освобождения временно оккупированных территорий Украины, в зависимости от локации", – добавил Коваленко.

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По словам эксперта, на сегодняшний день в Украине есть семь оккупированных локаций, хотя большинство людей скажут о пяти.

"Левобережная Херсонщина, часть Запорожской области, Луганщина (оккупированная в 2022 году), Луганщина (оккупированная с 2014 года), Донетчина (оккупированная в 2022 году), Донетчина (оккупированная с 2014 года) и ВОТ Крыма. Именно так следует рассматривать карту боевых действий", – объяснил он.

Эксперт также уделил внимание теме контрнаступлений украинских военных. По его словам, подготовка к одному контрнаступлению, как показал 2022 год, длится от 3 до 5 месяцев. Так, подготовка к освобождению Правобережной Херсонщины началась в мае, а Харьковщины – еще в июне.

"Да, сейчас ресурс РОВ (российских оккупационных войск – ред.) истощается, и мы можем спрогнозировать, что средний период подготовки условий для контрнаступления может составить 3 месяца. Давайте предположим, что это именно так и рассмотрим каждую локацию по отдельности с учетом сегодняшних условий. Наиболее комфортные условия для контрнаступления сейчас на Луганщине (оккупированной с 2022 года). Но отсутствует ряд факторов, которые могли бы значительно стимулировать данный процесс, например, погодные условия", – продолжил Коваленко.

В то же время на Запоржской локации условия для контрнаступления еще формируются. Эксперт прогнозирует, что "окончательный процесс их созревания" ожидается в первом квартале 2023 года.

"Левобережная Херсонщина зависит от Запорожской локации. А потому южный плацдарм в целом может быть освобожден до лета 2023. То есть, захваченные оккупантами территории Украины в 2022 году будут полностью освобождены на рубеже весны-лета 2023. А затем выход к границам территорий оккупированных с 2014 года", – добавил обозреватель.

По словам Коваленко, там ВСУ ждут более серьезные препятствия.

"Это линии обороны, формировавшиеся с 2014. Это более эффективная логистика, обеспечение и управление подразделениями РОВ. Это множество аспектов, которые должны будут быть учтены при контрнаступлении в этих районах, вне зависимости от степени истощения армии российских оккупантов. Таким образом, среднестатистические 3-4 месяца для формирования условий для контрнаступления в этих локациях даже если и будут уместны, то явно выйдут за пределы 2023 года", – считает он.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что все захваченные россиянами территории Украины в конечном итоге будут деоккупированы.

Война в Украине: прогнозы на 2023 год

Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что Украина освободит временно оккупированный Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии, что западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против страны-агрессора.

Бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе полагает, что между февралем и маем в войне России против Украины наступит определенный застой, когда обе стороны осознают бессмысленность дальнейших боевых действий. По его словам, уже в начале лета обе стороны заключат перемирие о прекращении огня.

В то же время глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что 2023 год принесет Украине радость и победу. При этом Россию будет ждать трансфер власти.

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