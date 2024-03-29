У противника нет людей, чтобы окружить Харьков, считает эксперт.

Сейчас российские войска истощены после сложной и неэффективной наступательной кампании, но готовятся к новому наступлению.

Об этом рассказал в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. "Если мы говорим о наступлении на 2024 год, то действительно они к этому готовятся. У них есть на вторую половину 2024 года соответствующие планы. Но из-за истощения личного состава российских оккупационных войск, они не могут восстановить ресурс и создать полноценные ударные группировки. Поэтому будущее наступление будет происходить локально - скорее всего, это будет направление Часового Яра. Также это может быть Купянск и район Угледара. То есть повторение Авдеевской наступательной кампании по отдельно взятым локациям", - отметил Коваленко.

Кроме того, он прокомментировал информацию росСМИ насчет якобы плана диктатора Владимира Путина захватить Харьков и на этом закончить военные действия.

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"Надо просто сравнить, сколько они потратили ресурса на то, чтобы захватить маленький город Авдеевку, где площадь боевых действий была неполные 29 километров. Там было применено более 120 тысяч личного состава. И сколько им понадобится ресурса, чтобы просто дойти или окружить Харьков. Есть ли такая группировка на территории РФ или она формируется? Нет, такой возможности просто нет, это банальное ИПСО", - сказал эксперт.

Возможно ли повторное наступление на Киев 2024 - важные новости

Ранее о подготовке России к новому крупному наступлению сообщали ряд СМИ. В частности, The Economist писало о том, что подготовка РФ продолжается и Украине нужно лучше отнестись к строительству линии укреплений и мобилизовать больше людей.

Информацию о новом большом наступлении РФ прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет о конце мая - начале июня.

Ранее Александр Коваленко высказался, будет ли повторное наступление на Киев из Беларуси. По его словам, врагу для этого надо 120 тысяч элитно подготовленных захватчиков, которые всем обеспечены, и на начало текущего года Россия таких сил не имела.

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