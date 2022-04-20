Правительство утвердило порядки формирования фондов жилья для временного проживания.

Кабинет министров Украины принял решение, благодаря которому расширяются механизмы обеспечения жильем наших граждан, которые вследствие вооруженной агрессии России вынуждены были переселиться из опасных регионов в другие области Украины.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

"Сейчас более 10 миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома из-за вооруженной агрессии России против нашей страны. Из них 6,5 миллиона остались в Украине и поселились в более безопасных регионах государства. Правительство нарабатывает механизмы, которые помогут обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц. Сегодня приняты постановления правительства, которыми определен дополнительный механизм получения временного жилья внутренне перемещенными лицами", – прокомментировал министр.

В частности, правительство утвердило порядки формирования фондов жилья для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц и выкупа, строительства жилья с целью передачи для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Строить такое жилье будут в регионах Украины, где не ведутся боевые действия, и согласно типичным проектам строительства жилья с применением современных технологий быстрого строительства.

Финансирование этих мероприятий возможно осуществлять за счет государственных средств, средств уставного капитала Госмолодежьжилья, местных бюджетов, международных доноров, добровольных взносов физических и юридических лиц, других источников, которые не запрещены законодательством.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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