Кабинет министров Украины принял решение, благодаря которому расширяются механизмы обеспечения жильем наших граждан, которые вследствие вооруженной агрессии России вынуждены были переселиться из опасных регионов в другие области Украины.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
"Сейчас более 10 миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома из-за вооруженной агрессии России против нашей страны. Из них 6,5 миллиона остались в Украине и поселились в более безопасных регионах государства. Правительство нарабатывает механизмы, которые помогут обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц. Сегодня приняты постановления правительства, которыми определен дополнительный механизм получения временного жилья внутренне перемещенными лицами", – прокомментировал министр.
В частности, правительство утвердило порядки формирования фондов жилья для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц и выкупа, строительства жилья с целью передачи для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
Строить такое жилье будут в регионах Украины, где не ведутся боевые действия, и согласно типичным проектам строительства жилья с применением современных технологий быстрого строительства.
Финансирование этих мероприятий возможно осуществлять за счет государственных средств, средств уставного капитала Госмолодежьжилья, местных бюджетов, международных доноров, добровольных взносов физических и юридических лиц, других источников, которые не запрещены законодательством.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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