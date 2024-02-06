Украина инвестирует миллионы в новые оборонительные укрепления, в этой войне атаковать оказалось гораздо труднее, чем защищаться, для обеих сторон.

Смена тактики со стороны Украины, вероятно, еще больше затруднит для России прогресс в ее продвижении. Об этом пишет корреспондент Business Insider Шинед Бейкер.

Она напоминает, что в прошлом месяце Украина объявила, что инвестирует почти 500 миллионов долларов в строительство оборонительных сооружений, которые будут расположены вдоль российской границы и на восточном Донбассе.

Райли Бейли, аналитик из Института изучения войны, сказал, что оборона Украины затруднит российским войскам атаки на укрепленные позиции.

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"Проблема России в том, что в этой войне труднее атаковать территорию, чем защищать ее. Россия уже испытала трудности со своим продвижением, и эти укрепления, вероятно, сделают ее цели еще тяжелее", - говорит эксперт.

В свою очередь Патрик Бери, военный аналитик из британского Университета Бата, отметил, что оборона была легче, поскольку обе страны имели одинаковое оружие и обе боролись с нехваткой оружия. По его словам, хотя все могло бы быть по-другому, если бы было задействовано больше оружия НАТО.

"Дополнительные укрепления усложнят Россией принятие решений. Без глубокой украинской обороны Россия могла бы продвигаться вперед после захвата определенного места. Но более сильная линия защиты останавливает это, ограничивая, куда она может идти даже после успеха. Вероятно, это заставит Россию сомневаться, как продвигаться вперед, чтобы захватить территорию", - говорит эксперт.

По словам еще одного специалиста, Украина, похоже, не отказывается от наступления. По его мнению, целью Киева, вероятно, является "активная оборона", где она все еще атакует, удерживая оборонительные линии, ища слабые места России.

Война в Украине - последние новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке сообщил, что происходит на фронте. Так, во вторник, 6 февраля, Силы обороны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59 российских захватчиков и нанесли удары по 13 районам сосредоточения врага.

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