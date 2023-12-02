Ссылаясь на информацию разведки, Игнат предположил, что Россия могла накопить до 900 высокоточных ракет.

Российские оккупационные войска не наносят массированных ракетных ударов по Украине, поскольку придерживают накопленные ракеты для каких-то других задач. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В интервью журналисту Дмитрию Городону он выразил мнение, что запасов ракет у оккупационных войск РФ маловато для массированных атак. Ссылаясь на информацию разведки, он предположил, что страна-агрессор могла накопить до 900 высокоточных ракет.

"Если верить данным, которые у нас есть, то [к зиме] они подошли [с количеством ракет] вдвое меньше, чем было в прошлом году. Поэтому придерживают. Они у них хранятся для каких-то других задач... Поверьте, было бы у них достаточно ракет – они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блэкаута", – подчеркнул Игнат.

Война в Украине: важные новости

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что эта зима будет сложной, как и прошлогодняя. Он отметил, что россияне не прекращают атак по Украине, и отметил, что "расслабляться не стоит". Он также посоветовал украинцам подготовить генераторы и павербанки.

Тем временем украинские защитники мужественно сдерживают врага на передовой. За сутки там произошло 67 боевых столкновений. Силы обороны отбили атаки россиян на нескольких направлениях.

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