Новопавловское и Авдеевское направления остаются самыми "горячими".

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших войск, к штурму привлек авиацию. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

"На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, Новопавловское и Авдеевское направления остаются "горячими".

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В частности, на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Согласно сообщению, всего в течение суток произошло 76 боевых столкновений по всей линии фронта.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное Донецкой области, где враг также при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Купянском направлении, силами обороны отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении в течение суток противник штурмовых действий не вел.

В целом враг нанес сегодня 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время, в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

Война в Украине - ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба, в последнее время Авдеевское и Новопавловское направления стали для врага наиболее важными, там он проводит больше всего штурмов.

Сегодня офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сказал, что на Авдеевском направлении "супер горячо", но морально-психологическое состояние оккупантов на очень низком уровне.

"Интенсивно враг пытается дальше продвинуться по всей линии соприкосновения по всему нашему направлению. Непосредственно район Первомайского, Невельское: задействуется техника вся, что у них есть. Колесная техника, танки, БМП. И максимально прут", - сказал в частности Цехоцкий.

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