Речь идет о более 500 оккупантах.

За минувшие сутки на Таврическом направлении уничтожено 515 российских оккупантов и 71 единица их техники.

Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления. Отмечается, что в целом, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 33 авиаудара, один ракетный удар, провел 67 боевых столкновений и совершил 1143 артобстрела.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками и защитницами отражено 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Работино Запорожской области.

В пресс-центре сообщили, что общие потери врага в живой силе составили 515 человек.

"Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 71 единица не считая БпЛА. В частности, 10 танков, 24 ББМ, 10 артсистем, 11 автомобилей и 16 единиц спецтехники. Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 237 БПЛА различных типов", - говорится в сообщении.

Новые потери России на фронте перескочили тысячу

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток ликвидировано еще 1 250 оккупантов. Таким образом, общее количество потерь врага достигло отметки 420 270 человек.

Также за сутки "отминусовано" много вражеской техники. В частности, ВСУ уничтожили 21 танк, 40 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, одну реактивную систему залпового огня, 58 дронов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету.

Кроме того, уничтожено 12 единиц специальной техники захватчиков и 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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