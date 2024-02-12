Только в районе Авдеевки Силами обороны было отбито 14 вражеских атак.

В течение суток, 12 февраля, на фронте произошло 63 боевых столкновения с противником. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Купянском направлении Силы обороны отбили атаку врага в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

На Лиманскомнаправлении была отражена атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Там оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Там враг пытался улучшить свое тактическое положение при поддержке авиации. Успеха не имел.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 14 атак врага в районе Авдеевки. Еще 4 атаки – в районах Тоненького, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там россияне, при поддержке авиации, 25 раз пытались улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении отражена атака противника в районе западнее Новопокровки Запорожской области.

В то же время в зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Война в Украине: ситуация на передовой

На Лиманском направлении ситуация немного спокойнее, чем обычно. Скорее всего, враг готовится к новому, более мощному наступлению и накапливает силы, считает начальник службы связей с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады старший лейтенант Сергей Дибров.

Между тем на левобережье Днепра враг не оставляет попыток штурмовать позиции украинских защитников, несмотря на огромные потери. Как следствие – есть случаи, когда вражеская группа возвращается со штурма с потерями до 70% личного состава, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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