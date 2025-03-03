Временное перемирие позволило бы проверить "добрую волю" Путина, говорит французский министр.

Временное перемирие в Украине, идею которого предложил президент Франции Эммануэль Макрон, должно было бы стать "необходимой предпосылкой" для "настоящих" переговоров, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом пишет BFMTV.

Барро прокомментировал предложенное французским лидером перемирие "в воздухе, на море и в энергетике", назвав его "необходимой предпосылкой".

Также, по его мнению, оно позволило бы проверить "добрую волю" российского правителя Владимира Путина.

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"Это перемирие в воздухе, на море и в энергетике позволит проверить добрую волю Владимира Путина в момент, когда он согласится на него. Именно тогда начнутся настоящие переговоры о мире, потому что мы хотим мира, но мира прочного и долговременного", - пояснил министр.

Месячное перемирие в Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают ввести в Украине месячное перемирие, которое будет действовать "в воздухе, на морях и в энергетике". Это произошло после саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта.

В ВСУ резко раскритиковали такую идею. По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, временные перемирия, которые Запад предлагает Украине, не будут иметь никакого влияния на войну с РФ. Он добавил, что даже в случае подписания определенного временного перемирия Россия найдет пути, как нанести максимальный вред Украине.

Впрочем, Великобритания не согласилась с предложением президента Франции о месячном перемирии между Россией и Украиной. "На столе есть разные варианты, которые подлежат дальнейшему обсуждению с США и европейскими партнерами, но договоренности о месячном перемирии пока нет", - сообщил СМИ британский чиновник.

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