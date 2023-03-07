Сейчас погодные условия играют в пользу украинских защитников, делая невозможным продвижение тяжелой техники врага.

Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что на востоке Украины российские оккупационные войска будут пытаться продвинуться по дуге от Луганщины до Угледара Донецкой области. Для этого у врага есть три группировки.

"Одна – на Купянском и Лиманском направлении, там около 120 тыс. человек. Около 30-50 тыс. человек вокруг Бахмута. Возле Угледара на юге где-то около 150 тыс. военных. Это три места, где они будут пытаться продвинуться", – подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

В то же время Гетьман отметил, что в этом плане погода играет в пользу украинских защитников, поскольку в нынешних условиях передвигаться на тяжелой технике невозможно.

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"Особенно под Угледаром, где немножко другая почва, чем в Бахмуте или на Луганщине. Там чернозем, техника вязнет. На севере трудно применить тяжелую технику, потому что там леса. Двигаться БМП и БТРами труднее, потому что надо ехать по определенным тропам – не как по полю", – объяснил аналитик.

Война в Украине: бои на востоке

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на линии фронта на Луганщине ситуация стабильная. По его словам, тяжелее всего сейчас в районе Кременной и Белогоровки. Российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и снова захватить ранее освобожденные населенные пункты.

Ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении. Украинские защитники отбивают десятки вражеских штурмов и продолжают держать оборону города-крепости. Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин подчеркнул, что сложной является обстановка к северу от Бахмута.

В то же время военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что оккупанты из числа наемников ЧВК "Вагнер", которые пытаются окружить Бахмут, сами могут оказаться в окружении. Эксперт считает, что плацдармом для наступления ВСУ может стать Белогоровка, и это приведет к отсечению и окружению Попаснянской группировки "вагнеровцев".

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