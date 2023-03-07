Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что на востоке Украины российские оккупационные войска будут пытаться продвинуться по дуге от Луганщины до Угледара Донецкой области. Для этого у врага есть три группировки.
"Одна – на Купянском и Лиманском направлении, там около 120 тыс. человек. Около 30-50 тыс. человек вокруг Бахмута. Возле Угледара на юге где-то около 150 тыс. военных. Это три места, где они будут пытаться продвинуться", – подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".
В то же время Гетьман отметил, что в этом плане погода играет в пользу украинских защитников, поскольку в нынешних условиях передвигаться на тяжелой технике невозможно.
"Особенно под Угледаром, где немножко другая почва, чем в Бахмуте или на Луганщине. Там чернозем, техника вязнет. На севере трудно применить тяжелую технику, потому что там леса. Двигаться БМП и БТРами труднее, потому что надо ехать по определенным тропам – не как по полю", – объяснил аналитик.
Война в Украине: бои на востоке
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на линии фронта на Луганщине ситуация стабильная. По его словам, тяжелее всего сейчас в районе Кременной и Белогоровки. Российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и снова захватить ранее освобожденные населенные пункты.
Ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении. Украинские защитники отбивают десятки вражеских штурмов и продолжают держать оборону города-крепости. Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин подчеркнул, что сложной является обстановка к северу от Бахмута.
В то же время военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что оккупанты из числа наемников ЧВК "Вагнер", которые пытаются окружить Бахмут, сами могут оказаться в окружении. Эксперт считает, что плацдармом для наступления ВСУ может стать Белогоровка, и это приведет к отсечению и окружению Попаснянской группировки "вагнеровцев".