По его словам, именно на Покровское направление срочно нужно любое дополнительное вооружение, которое могут найти западные партнеры.

Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что, если остановить россиян на Покровском направлении, то они будут вынуждены уменьшить свои амбиции.

"Сейчас россияне вынуждены сузить свои амбиции. Согласно инфографике DeepState за май, в рамках кампании на Харьковщине, россияне успели захватить больше территорий, чем за июнь-июль во время боев на Покровском и Торецком направлениях", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, именно на Покровское направление срочно нужно любое дополнительное вооружение, которое могут найти западные партнеры. Даже если речь идет о дополнительных патронах, артиллерийских боеприпасах или гранатометах. Потому что именно на там сейчас сосредоточен основной удар российской армии.

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"Очевидно, что, если остановить врага на этом направлении, то Кремль будет вынужден уменьшить свои амбиции. Потому что их наступательные амбиции уже сокращены до этого направления. Хотя россияне планировали проводить стратегическое наступление на глубину в несколько десятков километров. Несмотря на то, что помощи недостаточно, Силы обороны Украины смогли значительно истощить врага", - добавил Киричевский.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Покровском направлении фронта в Украине продолжается активная фаза боев, и происходит это уже более трех месяцев, рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Ситуация на Покровском направлении действительно сложная и напряженная. Враг постоянно атакует, пытаясь продвинуться вперед", - отметил боец.

По его словам, россияне несут огромные потери.

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