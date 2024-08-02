Россияне несут огромные потери, отметил боец.

На Покровском направлении фронта в Украине продолжается активная фаза боев, и длится она уже более трех месяцев, рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, передает "Еспресо".

"Ситуация на Покровском направлении действительно сложная и напряженная. Враг постоянно атакует, пытаясь продвинуться вперед", - отметил боец.

По его словам, россияне несут огромные потери:

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"За каждый шаг оккупанты платят высокую цену, теряя большое количество солдат и техники. Россияне используют все, что имеют. Вчера они штурмовали на мотоциклах, сегодня была попытка штурма. в районе Красногоровки на трех БМП, которые были уничтожены".

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Напомним, по словам соучредителя и аналитика проекта DeepState Руслана Микулы, ситуация на Покровском направлении фронта сейчас самая тяжелая, поскольку Украина теряет территории, а россияне перебрасывают на этот участок все новые силы:

"Сейчас на Покровское направление идет переброска новых бригад РФ. Например, одна из вражеских бригад, которая ранее была зафиксирована как разбитая в районе Крынок, была восстановлена в районе Джанкоя и сейчас находится в районе Бердичей, западнее Авдеевки".

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