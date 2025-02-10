Россияне думали, что никто до складов никогда не дотянется, а оказалось, что украинские силы способны поражать их.

Поражение подземных складов с термобарическими боевыми частями для "шахедов" на Орловщине на несколько месяцев облегчит работу украинских Воздушных сил.

Такое мнение высказал военный аналитик Евгений Дикий в эфире Радио NV. Он отметил, что если Силы обороны Украины наносят удар по российской территории на расстоянии от 300 до 500 км, то для этого используются крылатые ракеты Storm Shadow, а если это значительно большее расстояние, более 500 км - то может быть так, что испытывалось что-то новое украинского производства.

"Мы работаем именно над этим, чтобы закрыть собственной продукцией расстояния от 500 км, но, пока об успешных испытаниях еще не сообщалось. Возможно, это как раз был, так сказать, тест-драйв наших новых ракет", - считает Дикий.

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Как добавил аналитик, ключевое то, что российские боеголовки, которые хранились на пораженном объекте, больше не могут быть использованы в войне России против Украины.

В частности, он убежден, что каждый успешный удар по российским складам, где хранятся "шахэды", в дальнейшем будет иметь влияние на способность россиян запускать их.

"В принципе, "шахэды" неплохо сбиваются, но сбивать их по одному, когда их запускают сотнями, сложно, приходится задействовать огромное количество средств. Совершенно другая история, когда просто взять - на складных лежит не одна боеголовка, не две и не десять... На этих складах они лежат именно сотнями. Поэтому, каждый такой успешный удар будет ощущаться нашими Воздушными силами - Воздушным силам станет легче работать и процент сбития станет больше на пару ближайших. Это реально очень серьезно", - убежден Дикий.

Он добавил, что в России до сих пор размещаются большие склады советского образца, потому что россияне были уверены, что "никто и никогда до них не дотянется". "Оказалось, что дотягиваемся", - подчеркнул Дикий.

Удар по складу с "шахедами" в Орловской области

26 января подразделения Воздушных сил ВСУ ударили по складам ударных БПЛА россиян в Орловской области РФ. "Поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Есть информация о сильной вторичной детонации", - сообщили тогда о результатах операции в Ганштабе и добавили, что, вероятно, уничтожено 200 "шахедов".

Вчера OSINT-аналитики отметили, что опубликованные спутниковые снимки показали, что склады с "шахедами" в Орловской области, были подземными.

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