ВСУ ударили по вражеских складах ракетами Storm Shadow .

Опубликованные спутниковые снимки обнаружили, что склады с "шахедами" в Орловской области РФ, которые накануне подверглись удару, были подземными.

Об этом сообщили OSINT-аналитики Telegram-канала КиберБорошно, обнародовав один из снимков. "В результате удара по складу хранения ударных БпЛА в Орловской области ракетами Storm Shadow был поражен подземный бункер с вражескими БпЛА", - отметили аналитики.

А эксперты другого OSINT-паблика Око Гора, опубликовали еще один спутниковый снимок с последствиями атаки и отметили, что, ракета, вероятно, достигла цели.

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"Видно несколько следов входа ракеты под землю. Была ли вторичная детонация - неизвестно", - прокомментировали эксперты.

Удар по складам с "шахедами"

26 января подразделения Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по складам хранения ударных БПЛА россиян в Орловской области РФ. "Поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Есть информация о сильной вторичной детонации", - сообщили тогда о результатах операции в Ганштабе и добавили, что, вероятно, уничтожено 200 "шахедов".

РФ расширила производство "шахедов" накануне зимней кампании против Украины. Также Россия активно разрабатывает низкотехнологичные дроны-приманки похожие на "Шахед", которые используются для преодоления систем ПВО Украины. До конца года россияне планируют изготовить до 10 тысяч таких приманок.

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