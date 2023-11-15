Также стало известно, что придумали для бойцов волонтеры-изобретатели.

Стало известно, что на фронте украинские военные нуждаются в лодках и моторах, а десятка дронов хватает только на день.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал волонтер Александр Кушнир. "Сейчас на фронте адская ситуация по всем направлениям", - сказал волонтер. Он отметил, что государственное обеспечение, к сожалению, "не работает на предупреждение необходимости", поэтому без помощи обычных людей армии не обойтись.

Волонтер привел в пример ситуацию с дронами. "Государство закупает, по документам они есть в наличии в том или ином военном подразделении. Но в случае потери дрона, военному легче застрелиться в окопе, чем собрать все соответствующие документы по его потере (почему оборудование уничтожено и т.д. – УНИАН)... Все очень ценно. Десять дронов - это более 1 млн грн. На отдельном маленьком участке фронта такого количества хватает до вечера", - рассказал он.

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Например, военное пончо, которое получит солдат от государства, выдерживает максимум три дня. Оно быстро становится непригодным из-за дождей, обломков снарядов и тому подобного.

Он также рассказал, если снаряд попадет в маскировочные сетки, закупленные государством за более чем 100 тыс. грн, командир за имущество не сможет отчитаться.

"Какой командир возьмет на себя ответственность за то, что она (сетка – УНИАН) сгорит? Это потом высчитают из его зарплаты. Он за это имущество никогда не отчитается... Таким образом, продолжает работать советская система, а так не должно быть. Поэтому без дронов, сеток, которые собирают волонтеры, бойцам не обойтись. Можно сказать, это - народная война", - говорит Кушнир.

Также он настаивает, что на одном из направлений украинским бойцам нужны моторные лодки, моторы, спасательные средства – жилеты, специальные костюмы. По его данным, очень высокий расход, в частности лодок, когда при определенных обстоятельствах военным необходимо передвигаться по Днепру. Непосредственно лодка стоит до полторы тысячи долларов, но мотор к ней значительно дороже – до $5 тыс.

"Во время таких операций гибнут люди... То есть, чем быстрее лодка, тем больше шансов на выживание... Мы разработали спасательные жилеты исключительно для штурмовиков. В таком жилете можно сразу с лодки вступать в бой, быстро его сбрасывать. Он держит человека лицом к верху, в каком бы состоянии он ни оказался бы в воде, даже без сознания. Мы самостоятельно сделали тысячу таких жилетов...", - рассказал волонтер.

Он отметил, что сейчас из-за похолодания перед волонтерами новые задачи. Сейчас они делают специальные вкладки в спальники из теплосберегающих материалов. Также шьют специальные термоодеяла и носилки, на которых можно вынести раненых из поля боя и передержать до момента, когда подойдет эвакуационный транспорт.

Обеспечение ВСУ

Минобороны Украины поставило на обеспечение в ВСУ женское белье: комплекты будут изготавливаться в трех цветах: coyote, olive green, black. Белье будут шить из качественных материалов, в составе которых хлопок и эластан, которые хорошо "вентилируются" и отводят влагу.

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