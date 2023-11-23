Враг потерял оборудование стоимостью более 200 тысяч долларов.

Уничтожены четыре вражеских комплекса для наблюдения типа "Муром" (украинцы их называют "глаза Мордора").

Об этом сообщает официальный канал бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов". В сообщении отмечается, что в результате атаки противник потерял оборудование стоимостью более 200 тысяч долларов.

Эти комплексы были уничтожены ротой ударных БПАК (беспилотный авиационный комплекс) бригады "Азов". На видео показано уничтожение этих комплексов. При этом отмечается, что эти вражеские комплексы предназначены для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного и радиолокационного наблюдения, контроля и охраны открытых участков.

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Как сообщал УНИАН 22 ноября, спецназовцы департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины уничтожили еще два наблюдательных комплекса "Муром" российских оккупантов.

Они были уничтожены ударными дронами. Также тогда речь шла и об уничтожении вражеского танка Т-72, пушки МТ-12 "Рапира", 100 мм зенитной пушки "КС-19", МТ-ЛБ, а также о пулеметном расчете и вражеском блиндаже и 5 авто противника.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине на сегодня колоссальные. В частности, уже ликвидировано 5 466 танков противника.

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