Ситуация в том районе остается тяжелой, говорит военный.

Ситуация в районе села Прогресс в Донецкой области остается тяжелой. На некоторых участках ситуацию удалось стабилизировать, другие же продолжают сыпаться, рассказал командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин с позывным "Гений".

"Если говорить о 47 бригаде, мы в определенный момент оказались почти в кольце, почти со всех сторон. Но мы занимались стабилизационными действиями. Что касается других бригад, которые стояли, – ничего не могу сказать. Можно ли было его держать? По моему мнению, можно было. Есть вещи, которые на это повлияли, определенные факторы – человеческие, управленческие, наличие наших сил и средств, сил и средств врага, которые превышают, к сожалению, нас в нормальных количествах. И еще некоторые моменты, о которых я не могу говорить. Но немножко иначе бы построить это все, некоторые вещи довернуть, то можно было бы держать", – сказал военный в комментарии hromadske.

По его словам, в том районе "были определенные провалы у соседей" его подразделения. Ситуацию пытались стабилизировать, но это, по мнению Ширшина, был совсем неправильный шаг.

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"Когда сложилась такая ситуация и нас отправили на стабилизационные действия, по моему мнению, это был совсем неправильный шаг. То есть нам надо было бы делать маневренную оборону, просто отдать тот Прогресс, стать по другому рубежу и закрепиться. У нас было на это время. Из-за того, что наши генералы "ни шагу назад, стоим до последнего солдата", к сожалению, мы понесли определенные потери, которых можно было бы избежать и иметь результат лучше на сегодня, чем мы имеем. Но, к сожалению, вот так вот", – пояснил "Гений".

Военный выразил мнение, что ситуация "стабилизируется со временем".

"Вопрос просто, на каком рубеже", – добавил он.

Ситуация в районе Прогресса

Ночью 21 июля проект DeepState заявил о захвате Прогресса в Донецкой области. Отмечалось, что бои на подступах к селу начались еще в последние дни апреля и "фактически последние 3 месяца удавалось относительно успешно отбивать атаки врага, хоть потери позиций периодически были".

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что потенциально сотни украинских военнослужащих оказались в окружении возле села Прогресс на востоке Украины. Отмечалось, что бойцам придется либо с боем пробиваться на запад, либо ждать, пока другие бригады пробьются на восток.

25 июля аналитики DeepState сообщили, что ночью бойцам 31 отдельной механизированной бригады удалось прорваться из окружения возле Прогресса.

"Около 14:00, как и прогнозировалось, ряд наблюдательных пунктов 1 и 3 батальонов попал в полное окружение. Командир бригады так и не отдал приказа на прорыв, поэтому личный состав, который находился в том районе, поставил того перед фактом, что ребята будут прорываться с боем", – говорилось в сообщении. Воины из 1 и 3 батальонов смогли вырваться из окружения в полном составе.

DeepState отметил, что 31 и 47 ОМБр остаются на том участке "главными столпами" обороны.

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